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22. 09. 2019

В Донецкой области выпал снег

В субботу, 21 сентября, в городе Славянск Донецкой области наблюдали необычное природное явление – там выпал первый снег. Подтверждающие фото, которые появились в соцсетях, опубликовал Апостроф.

При этом, на кадрах видно, что снега выпало совсем немного и в скором времени он растаял.

Cмотрите фотогалерею: В Донецкой области выпал снег

 
Напомним, 18 сентября в Карпатах пошел снег. Синоптики прогнозируют в Карпатах температуру воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 3-8, а также сильные порывы ветра.

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Источник: korrespondent.net
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