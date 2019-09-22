В субботу, 21 сентября, в городе Славянск Донецкой области наблюдали необычное природное явление – там выпал первый снег. Подтверждающие фото, которые появились в соцсетях, опубликовал Апостроф.
При этом, на кадрах видно, что снега выпало совсем немного и в скором времени он растаял.
Cмотрите фотогалерею: В Донецкой области выпал снег
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Источник: korrespondent.net
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