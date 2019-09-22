Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена. Об этом Трамп заявил перед поездкой в Техас и Огайо.
По его словам, разговор с Зеленский был о коррупции в Украине.
"Разговор в основном был о коррупции - о всей коррупции, а также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине", - сказал Трамп, добавив, что считает этот призыв по борьбе с коррупцией "абсолютно идеальным".
Кроме того, лидер США добавил, что у него нет проблем с тем, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.
Дональд Трамп розповів про деталі своєї розмови з Володимиром Зеленським @ZelenskyyUa pic.twitter.com/zmW7Yweb5D— Голоc Амepики (@chastime) 22 сентября 2019 г.
Один из источников газеты указал, что Трамп касался вопроса о предоставлении помощи Украине, и не верит в то, что президент США предложил президенту Украины в обмен на расследование.
В связи с этим Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским. Но госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму.
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Источник: korrespondent.net
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