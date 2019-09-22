Лента RSS
Подписаться на ленту
22 сентября 2019, воскресенье, 23:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
22. 09. 2019

США и Индия проведут первые совместные военные учения


США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, сообщает India Today в воскресенье, 22 сентября.

"В ноябре США и Индия продемонстрируют значительный прогресс в области военного сотрудничества и проведут первые военные учения. В США мы создали космические войска. Мы тесно работаем с Индией в развитии сотрудничества по космосу", – сказал американский лидер.

Индия привела армию в полную боеготовность

Напомним, в мае нынешнего год Индия получила на вооружение первый из 22 многоцелевых ударных вертолетов AH-64E Apache. Контракт с США был заключен в сентябре 2015 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.