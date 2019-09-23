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23. 09. 2019

Членам делегации Ирана не выдали визы для посещения Генассамблеи ООН


Некоторым членам иранской делегации, направляющейся на 74 Генеральную ассамблею ООН, США отказали в выдаче американских виз, а также наложили ряд ограничений на перемещение иранской делегации, сообщает Nour News в понедельник, 23 сентября.
 
"Если США отказываются выдавать визы государствам-членам Организации Объединенных Наций, они нарушают правила ООН", – прокомментировал ситуацию иранский эксперт.
 
Сообщается также, что представители Ирана не должны покидать оговоренные заранее зоны во время своего визита в Нью-Йорк.
 
В Тегеране считают, что США неспособны изолировать Иран, так как "количество встреч, запрошенных лидерами ключевых стран мира, беспрецедентно".

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Напомним, Иран представит в ООН план сотрудничества по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива.

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Источник: korrespondent.net
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