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23. 09. 2019

В США назвали худший самолет Второй мировой войны


Американское издание Air & Space назвало немецкий одноместный ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter худшим самолетом времен Второй мировой войны.
 
Отмечается, что в 1945 году деньги на его разработку выделяли с неохотой. Строили самолеты бывшие мебельщики, работающие в скудно оборудованных цехах. Самолет вертикального запуска имел деревянный фюзеляж и был одноразовым. После пуска 24 осколочно-фугасных ракет пилот должен был катапультироваться, а самолет разбивался.
 
При этом после его разработки единственный пилотируемый пуск окончился трагедией, в результате которой погиб пилот Лотар Зибер.
 
Всего в Германии было произведено 36 подобных самолетов, для большинства из них была уготована судьба экспонатов в музеях.

Турция заинтересовалась украинским самолетом Ан-178

Ранее сообщалось, что в Одессе не смог приземлиться самолет из Польши.

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Источник: korrespondent.net
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