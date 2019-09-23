В Украине проведут пробную перепись населения

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области, сообщила директор учреждения Элла Либанова в интервью ZN.UA.
В Госстате озвучили численность населения в Украине
Ранее сообщалось, что Кабмин перенес проведение второй всеукраинской переписи населения с 2016 на 2020 год.
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Источник: korrespondent.net
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