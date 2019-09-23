Лента RSS
Подписаться на ленту
23 сентября 2019, понедельник, 05:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
23. 09. 2019

В Японии 30 человек пострадали от тайфуна


В результате тайфуна Тапа в Японии пострадали 30 человек, сообщает телекомпания NHK в понедельник, 23 сентября.

Отмечается, что основной удар стихии пришелся на острова Окинава и Кюсю.  

На Кюсю без света остались 50 тысяч домов, в префектуре Ямагути на главном японском острове Хонсю – еще девять тысяч. 

Ранее сообщалось, что прохождение тайфуна Тапа привело к отмене более 900 авиарейсов в Японии и Южной Корее. Почти 500 тысяч домов под Токио остались без света из-за масштабных разрывов линий электропередач.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.