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23. 09. 2019

Пункт Каланчак на админгранице с Крымом не будет пропускать автомобили

На контрольных пунктах въезда/выезда Каланчак и Чонгар на админгранице с аннексированным Крымом 23 сентября начинаются строительные работы. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

С 8.00 23 сентября через Каланчак будут пропускать только пешеходов, а автомобили будут перенаправлять на пункт пропуска Чаплинка.

"На КПВВ Чонгар пропуск граждан и транспортных средств будет осуществляться в установленном порядке, однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом началось строительство новых КПВВ. В Херсонской области началось строительство новых КПВВ Чонгар и Каланчак. Завершить строительство планируют до 15 ноября.

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Источник: korrespondent.net
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