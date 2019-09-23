В Новоград-Волынском районе Житомирской области, столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в результате погибли девять человек, еще 10 получили травмы. Об этом в понедельник, 23 сентября сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что авария произошла накануне в 22:30 на трассе Киев-Чоп, вблизи села Большой Молодькив.

"55-летний водитель DAF с полуприцепом (цистерна), направляясь в сторону столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением Житомир-Яремча, который стоял на обочине дороги", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что водитель автобуса остановился для замены колеса. Часть его пассажиров в этот момент находилась на обочине дороги.

В результате столкновения на месте происшествия погибли девять пассажиров автобуса. Водитель грузовика и еще девять пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года были госпитализированы в Новоград-Волынскую больницу.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что над деблокацией погибших и пострадавших работали девять человек спасателей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

Cмотрите фотогалерею: Смертельное ДТП на Житомирщине: девять погибших

Напомним, что 21 сентября в Одесской области грузовик столкнулся с переполненной маршруткой, которая ехала в Одессу. Позже стало известно, что в аварии девять человек погибли. Среди них - один несовершеннолетний.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net