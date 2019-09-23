Пьяный экс-депутат, которого связывают с убийством Гандзюк, избил человека

В селе Правые Саги Олешковского района, на празднике Дня села, экс-заместитель главы Херсонской ОГА, депутат облсовета от БПП Евгений Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Об этом сообщил депутат Днепровского райсовета Александр Власов на своей странице в Facebook.

"На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и посреди танцпола Рищук. На месте уже скорая в которой Роман в следах побоев", - написал Власов.

"На место приехали советники Гусева на которых при мне накинулась толпа для провокации по наводке Рищука. При этом всем Рищука никто не опросил? и он продолжает гулять на празднике", - написал Власов.

Советник главы херсонской ОГА Богдан Ковалев подтвердил, что он на месте и депутата действительно избили.

"Поднимаю все службы, сопровождаю потерпевшего в больницу", - написал он.

Как известно, участники инициативы Кто заказал Катю Гандзюк обвиняют в причастности к убийству херсонской активистки ряд местных чиновников. Среди них - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук и председатель областного совета Владислав Мангер.

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Источник: korrespondent.net