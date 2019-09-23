Кинопремьеры недели: "Щегол" и "Проклятие “Мэри"

С 26 сентября 2019 года в кинотеатрах можно посмотреть 6 новых премьер: драму “Щегол” с Николь Кидман в главной роли, драму-комедию “Глазами собаки”, триллер “Номис”, комедию “Ты умеешь хранить секреты?”, фильм ужасов “Проклятие “Мэри” с оскароносным Гэри Олдмэном в главной роли, криминальную драму “Кокаиновый барон” с Николасом Кейджем. Также в кинотеатрах пройдет Манхеттенский фестиваль короткометражных фильмов.

Щегол

Щегол / фото: youtube.com

Жанр: драма

Режиссер: Джон Краули

Актеры: Николь Кидман, Сара Полсон, Джеффри Райт

Фильм является экранизацией романа Донны Тартт. Теодору Декеру было всего 13, когда он с матерью стал жертвой теракта в Музее искусств Метрополитен. Мама мальчика погибла, с тех пор его жизнь уже никогда не будет веселой и беззаботной.

Он мучается чувством вины, а сознание держится на маленькой частичке того дня - картине с изображением щегла, прикованного к карнизу. Однажды Тео знакомится с одним умирающим стариком, который дарит ему картину Карела Фабрициуса и загадочное кольцо. Теперь у парня есть своеобразный входной билет в подпольный мир искусства.

Глазами собаки/Невероятный мир глазами Энцо

Глазами собаки / фото: youtube.com

Жанр: драма-комедия

Режиссер: Саймон Кертис

Актеры: Аманда Сейфрид, Майло Вентимилья, Кевин Костнер

Комедийно-драматическая лента, экранизация романа “Гонки на мокром асфальте” Гарта Стайна. Главный герой - пес Энцо (собаку озвучивал Кевин Костнер), который живет с гонщиком Денни.

У Энцо свое мнение насчет окружающих людей, по особенному он относится и к занятию своего хозяина, а также его девушке Еве.

Номис/Игра Ганнибала

Номис / фото: youtube.com

Жанр: триллер

Режиссер: Дэвид Реймонд

Актеры: Генри Кавилл, Бен Кингсли, Александра Даддарио, Стэнли Туччи

Детектив Маршалл работает над сложным делом - поиском преступника, который похищает и убивает девушек. Ему удается словить убийцу, некоего Саймона. Вскоре выясняется, что у него диссоциативное расстройство, а именно в одном теле уживаются несколько личностей.

Одна из них - Ганнибал Лектор. Но несмотря на то, что преступника нашли, преступления продолжаются. Маршаллу кажется, что придуманные Саймоном личности реально существуют и ведут с полицейскими свою опасную игру.

Ты умеешь хранить секреты?

Ты умеешь хранить секреты? / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Элиз Дюран

Актеры: Александра Даддарио, Тайлер Хеклин, Кимико Гленн

Экранизация нашумевшего одноименного романа Софи Кинселлы. Ну у какой женщины нет секретов? А есть ли кто-то, с кем она может ими поделиться? Эмма неосторожно делится своими маленькими тайнами со случайным, но очень симпатичным попутчиком в самолете.

Очень быстро выясняется, что мир тесен, и ты не можешь быть уверенным, что человек, которого ты якобы видишь в первый и последний раз, не появится в твоей жизни снова. Теперь, Эмма не может чувствовать себя в безопасности, ведь Джеку известно слишком много и использовать информацию он может в любой момент.

Проклятие “Мэри”

Проклятие “Мэри” / фото: youtube.com

Жанр: ужасы

Режиссер: Элиз Дюран

Актеры: Гэри Олдмн, Дженнифер Эспозито, Эмили Мортимер

Хоррор, главную роль в котором безукоризненно сыграл обладатель Оскара - Гэри Олдмен. Дэвид Грир хочет заняться бизнесом в сфере перевозок, и покупает на аукционе яхту. “Мэри”.

Перед тем, как пустить ее в дело, он берет свою семью: жену Сару и дочерей Линдси и Мэри, и отправляется на яхте “Мэри” в маленькое путешествие. Но чем дальше яхта уплывает в открытое море, тем ужаснее события, которые происходят на ее борту.

Кокаиновый барон

Кокаиновый барон / фото: youtube.com

Жанр: криминальная драма

Режиссер: Джейсон Кэбелл

Актеры: Николас Кейдж, Лоуренс Фишборн, Питер Фачинелли, Адам

Голдберг

Большая партия наркотиков отправилась из Мексики в Канаду через США. Когда же кокаин вдруг исчезает, глава наркокартеля Босс отправляет на поиски пропажи двух своих лучших ищеек: Повара и торговца людьми Мужика. Выясняется, что посылку перехватили правоохранители.

Путешествие обещает быть крайне опасным, но только этому тандему под силу решить проблему. Этому дуэту придется спасаться от федеральных агентов, “коллег”-бандитов, курьеров и других малоприятных личностей.

Манхеттенский фестиваль короткометражных фильмов

Жанр: короткометражный фильм

Самый большой в мире интерактивный Манхеттенский фестиваль короткометражных фильмов ежегодно собирает заявки от режиссеров со всего мира. В итоге, в сентябре состоится показ работ финалистов. Победителей ждет огромная международная зрительская аудитория, которая будет наслаждаться шедеврами короткого жанра целую неделю.

Источник: korrespondent.net