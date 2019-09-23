Иран отменяет 40-летний запрет для женщин

Власти Ирана согласились снять запрет для женщин на посещение футбольных стадионов, действовавший с 1979 года. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, пишет BBC.
По его словам, со следующего международного матча женщинам в Иране позволят ходить на футбол.
Первым матчем, на который местные женщины смогут сходить, будет встреча между сборными Ирана и Камбоджи, которая состоится 10 октября в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.
Визиту делегации ФИФА предшествовал инцидент с иранской болельщицей, которую арестовали за попытку пройти на стадион под видом мужчины. Она подожгла себя у здания суда из-за страха попасть в тюрьму.
Этот случай вызвал возмущение как в Иране, так и в других странах. Футболисты и болельщики почтили память девушки во всем мире.
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Источник: korrespondent.net
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