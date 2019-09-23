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23. 09. 2019

Иран отменяет 40-летний запрет для женщин

Власти Ирана согласились снять запрет для женщин на посещение футбольных стадионов, действовавший с 1979 года. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино, пишет BBC.

По его словам, со следующего международного матча женщинам в Иране позволят ходить на футбол. 

Первым матчем, на который местные женщины смогут сходить, будет встреча между сборными Ирана и Камбоджи, которая состоится 10 октября в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Визиту делегации ФИФА предшествовал инцидент с иранской болельщицей, которую арестовали за попытку пройти на стадион под видом мужчины. Она подожгла себя у здания суда из-за страха попасть в тюрьму.

Этот случай вызвал возмущение как в Иране, так и в других странах. Футболисты и болельщики почтили память девушки во всем мире.

Отметим, недавно в другой исламской стране начали менять правила для женщин. В саудовской Аравии резкие послабления в общественной сфере начались после прихода к власти Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына − Мухаммеда бен Салмана − наследником престола.
 
В прошлом году саудовские женщины получили право самостоятельно водить автомобиль.
 

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Источник: korrespondent.net
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