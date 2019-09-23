В Чернигове произошло ДТП, в котором погибли четыре подростка, включая водителя. Авто на скорости врезалось в дерево и было разорвано на части, сообщает в понедельник, 23 сентября, пресс-служба полиции области.

Как выяснилось, подросток взял у деда Volkswagen Passat, собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Во время спуска с холма на мокрой дороге юный водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части.

В результате ДТП водитель и трое его пассажиров погибли на месте происшествия. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых. Ее госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушение правил безопасности дорожного движения, продолжается следствие.

Cмотрите фотогалерею: Четыре подростка погибли в ДТП в Чернигове

Напомним, накануне вечером в ДТП на Житомирщине погибли девять пассажиров автобуса. А 21 сентября в Одесской области грузовик столкнулся с переполненной маршруткой, которая ехала в Одессу. Позже стало известно, что в аварии девять человек погибли. Среди них - один несовершеннолетний.

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Источник: korrespondent.net