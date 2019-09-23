Осеннее равноденствие-2019: ритуалы, приметы

В Украине 23 сентября наступил день осеннего равноденствия. Это один из двух моментов в году, когда день равен ночи. Также день осеннего равноденствия считается началом астрономической осени.

Начиная с 24 сентября день будет становиться короче, аж до момента зимнего солнцестояния, которое в 2019 году выпадает на 22 декабря.

Ритуалы и приметы дня равноденствия

Осенний день равноденствия особенно почитали древние славяне. Для них этот день был наполнен магией и природней силой.

Так считалось, что в этот день открываются "небесные врата" и богам лучше всего слышны молитвы и просьбы. Некоторые люди до сих пор верят, что если в этот день что-то попросить у высших сил, то это сбудется.

В современном мире остались отголоски язычества в виде ритуалов. Так в день осеннего равноденствия можно провести ритуал для поиска пары. Для этого достаточно положить вторую подушку на кровать или поставить вторую зубную щетку в ванной.

Чтобы привлечь богатство, необходимо приготовить блюдо из нового урожая. Считалось, что если оно будет в форме круга, то эффект усилится. Также можно трижды пересчитать свои деньги, а потом записать сумму, которую хотелось бы получить.

Народные приметы были созданы на основе многовековых наблюдений наших предков. Так было подмечено, что какая погода в день осеннего равноденствия, такой будет и вся осень. Также считалось, что если в этот день ясная и сухая погода, то зима будет поздней, а если птицы улетают в теплые края, то зима наступит рано и будет суровой.

Ранее православная церковь отметила Михайлово чудо 2019.

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Источник: korrespondent.net