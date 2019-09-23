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23. 09. 2019

В ЮАР полиция застрелила девятерых подозреваемых в ограблении

В Южной Африке полицейские застрелили девять человек, которые намеревались ограбить бизнес-центр. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что полиция устроила засаду банде из восьми человек, которая собиралась ограбить бизнес-центр и взломать сейфы.

"Когда подозреваемые увидели полицейских, они открыли огонь", - говорится в сообщении.

В ходе перестрелки, семь подозреваемых погибли на месте, а еще один злоумышленник был арестован.

Правоохранители изъяли у убитых винтовки, пистолеты, взрывчатки и инструменты для взлома.

"В то время как полицейские все еще были заняты проведением операции на месте происшествия, послышались выстрелы недалеко от главного места преступления", - рассказали в полиции. Вследствии этого еще двое злоумышленников были убиты перестрелке с полицией.

Ранее сообщалось, что разногласия между несколькими группами молодых людей из-за видеоклипа стали причиной перестрелки в городе Миссиссога (Канада), в результате которой погиб подросток и еще пять человек получили ранения.

Напомним, ранее на спортивном стадионе в американском штате Алабама произошла стрельба, в результате которой пострадали десять человек.

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Источник: korrespondent.net
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