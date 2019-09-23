На Прикарпатье от переохлаждения умерла девушка

На Прикарпатье умерла госпитализированная с переохлаждением и алкогольной интоксикацией женщина. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"22 сентября 2019 в 7:00 в реанимационное отделение Косовской ЦРБ доставлена жительница села Пистынь, гражданка 1996 г.р., с предварительным диагнозом: общее переохлаждение, алкогольная интоксикация, состояние средней тяжести", - сообщили в управлении.

Больная, как указано, была обнаружена в собственном хозяйстве возле дома.

"В 9:00 потерпевшая скончалась. Причина смерти устанавливается (без учета)", - отметили в ОГА.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области выпал снег. В Славянске выпал мокрый снег. На фото видно, что осадков - совсем немного и в скором времени они растаяли.

Напомним, 18 сентября в Карпатах пошел снег. Синоптики прогнозируют в Карпатах температуру воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 3-8, а также сильные порывы ветра.

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Источник: korrespondent.net