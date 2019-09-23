На Прикарпатье от переохлаждения умерла девушка

На Прикарпатье умерла госпитализированная с переохлаждением и алкогольной интоксикацией женщина. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"22 сентября 2019 в 7:00 в реанимационное отделение Косовской ЦРБ доставлена жительница села Пистынь, гражданка 1996 г.р., с предварительным диагнозом: общее переохлаждение, алкогольная интоксикация, состояние средней тяжести", - сообщили в управлении.
Больная, как указано, была обнаружена в собственном хозяйстве возле дома.
"В 9:00 потерпевшая скончалась. Причина смерти устанавливается (без учета)", - отметили в ОГА.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области выпал снег. В Славянске выпал мокрый снег. На фото видно, что осадков - совсем немного и в скором времени они растаяли.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость