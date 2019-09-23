Лента RSS
Подписаться на ленту
23 сентября 2019, понедельник, 11:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
23. 09. 2019

В "ЛНР" авария на шахте: один погибший

Бригадир участка погиб на шахте в самопровозглашенной "Луганской народной республике" в результате обрушения породы, сообщили в пресс-службе "МЧС ЛНР".

"Двадцать второго сентября в городе Ровеньки на шахте имени Космонавтов в результате обрушения горной массы был смертельно травмирован бригадир участка", - говорится в сообщении.

Тело погибшего уже доставлено на поверхность. В операции были задействованы около 30 спасателей и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в "ЛНР" погиб шахтер при обрушении породы. Создана комиссия по расследованию несчастного случая, которая должна установить его причины.

Напомним,  в Донецке произошел взрыв вблизи шахты имени Скочинского. Погиб один рабочий. Взорвался неустановленный предмет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.