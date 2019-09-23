В "ЛНР" авария на шахте: один погибший

Бригадир участка погиб на шахте в самопровозглашенной "Луганской народной республике" в результате обрушения породы, сообщили в пресс-службе "МЧС ЛНР".

"Двадцать второго сентября в городе Ровеньки на шахте имени Космонавтов в результате обрушения горной массы был смертельно травмирован бригадир участка", - говорится в сообщении.

Тело погибшего уже доставлено на поверхность. В операции были задействованы около 30 спасателей и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в "ЛНР" погиб шахтер при обрушении породы. Создана комиссия по расследованию несчастного случая, которая должна установить его причины.

Напомним, в Донецке произошел взрыв вблизи шахты имени Скочинского. Погиб один рабочий. Взорвался неустановленный предмет.

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Источник: korrespondent.net