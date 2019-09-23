Помощник Зеленского: Мы не допустим федерализации

Новые власти Украины никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий. Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию Левый берег, опубликованном в понедельник, 23 сентября.

"Мы точно никогда не допустим федерализации нашей страны. Мы точно никогда не допустим потери наших территорий. Мы точно хотим прекратить войну. Мы точно хотим реинтегрировать Донбасс в Украину. Мы точно хотим, чтобы Украина была единая. И вот на этих основных принципах строится весь переговорный процесс", - сказал он, отвечая на вопрос о том, на что готов пойти президент и его команда для прекращения войны на Донбассе.

Ермак отметил, что если взять те же Минские соглашения, то в таком виде, как они были подписаны, он бы их не подписывал.

"Я понимаю, что сейчас легче всего критиковать, и что альтернативы им не появилось. Но мы собрали большое количество экспертов и, базируясь на том, что уже существует, выработали свою позицию", - сказал он.

Ермак ожидает, что выход из сложившейся ситуации, который найдет Зеленский и его команда, "удивит в хорошем смысле слова даже самых больших скептиков".

Помощник Зеленского указал, что формула Штайнмайера предполагает, что в 20:00 в день местных выборов в ОРДЛО вступает в силу закон, регулирующий особый статус этих территорий. Сначала на временной основе, и только после того, как миссия наблюдателей ОБСЕ выносит свой вердикт, что выборы состоялись и прошли в соответствии со всеми международными нормами и законодательством Украины, этот закон вступает в силу на постоянной основе.

"Ничего больше. Все иные вопросы будут урегулированы другими законами, которые будут вынесены на голосование в Верховную Раду с соблюдением всех необходимых процедур и естественно с возможностью публичного общественного обсуждения", - пояснил он.

Ермак также заявил, что "особый статус "ЛДНР" не является предметом переговоров ни в Минске, ни в нормандском формате, даже не обсуждается".

Как сообщалось, по словам Ермака, в команде Зеленского планируют добиваться подписания многостороннего международного договора, в котором ведущие страны мира обяжутся гарантировать территориальную целостность Украины.

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Источник: korrespondent.net