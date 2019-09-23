В Греции задержали сирийцев, выдававших себя за украинских волейболистов

Греческая полиция задержала десять сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Ekathimerini.

Мигрантов задержали в аэропорту Афин в воскресенье после того, как полиция установила, что украинские паспорта, которые они предъявили, были известны как украденные или утерянные.

Мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели при себе одинаковые спортивные сумки. Кроме того, у них было два волейбольных мяча, сообщила полиция.

После допроса полиция установила, что мужчины не были волейбольной командой. Их задержали и обвинили в попытке незаконного выезда из страны с использованием украденных или утерянных проездных документов.

По словам полиции, мужчины планировали поехать в другую страну Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что Греция ввела чрезвычайные меры из-за “огромных волн мигрантов”.

Напомним, из Турции в Грецию перебрались более 160 нелегальных мигрантов.

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Источник: korrespondent.net