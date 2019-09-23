В Житомире объявили траур по погибшим в ДТП

В Житомире объявили трехдневный траур по погибшим в ДТП автобуса с бензовозом. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.
"В Житомирской городской объединенной территориальной громаде объявлен трехдневный траур по погибшим а автокатастрофе, в городе приспустят государственные флаги", - говорится в сообщении.
В горсовет пообещали семьям погибших материальную помощь.
Как сообщалось, в Новоград-Волынском районе столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в результате погибли девять человек, еще 10 получили травмы. Виновник ДТП задержан.
Это вторая крупная смертельная авария за выходные. 21 сентября в Одесской области грузовик столкнулся с переполненной маршруткой - девять человек погибли, среди них - один несовершеннолетний.
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Источник: korrespondent.net
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