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23. 09. 2019

Зеленский подписал закон об импичменте

Президент Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре отстранения главы государства с его поста. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады в понедельник, 23 сентября.

В сообщении говорится, что проект закона об импичменте главы государства "возвращен с подписью президента".

Теперь законопроект №1012 должен быть опубликован в официальном издании парламента - газете Голос Украины.

Напомним, Рада приняла закон об импичменте президента 10 сентября, проведя сразу голосования в первом и втором чтении.

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал закон 19 сентября.

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Источник: korrespondent.net
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