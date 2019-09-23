Иран спустя два месяца освободил британский танкер

Власти Ирана освободили британский танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе еще в июле. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как заявил представитель иранского правительства Али Рабии, "юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены".

При этом он не сообщил точный срок, когда судно отправится от берегов Ирана. "Мы еще не знаем точно, когда танкер сможет выйти в море", - пояснил Рабии.

Напомним, 19 июля Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе, который якобы нарушил международные правила. После этого США создали коалицию по патрулированию Ормузского пролива.

4 сентября были отпущены семь членов экипажа судна.

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Источник: korrespondent.net