Под Одессой почти 100 человек несколько лет держали в рабстве

В Киеве следователи завершили досудебное расследование в отношении 12 человек, которые по данным правоохранителей, несколько лет удерживали в неволе в Одесской области более 80 человек. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Заказчиками "живого товара" оказалась семейная пара – гражданин Грузии и гражданка Украины – владельцы сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Одесской области. В течение 2015-2018 годов на центральных железнодорожных вокзалах Киева, Одессы, Николаева и других городов нанятые ими вербовщики подыскивали лиц, находящихся в уязвимом положении и не имевших постоянного места жительства", – говорится в сообщении.

Злоумышленники предлагали им работу под Киевом с зарплатой от 200 до 500 гривен в день, бесплатное жилье и питание. Однако вместо этого завербованных людей доставляли в Одесскую область, где после приезда у них отбирали паспорта и мобильные телефоны. Затем их селили в барак, где в каждой комнате в нечеловеческих условиях проживали до 15-20 человек, как мужчин так и женщин.

"При этом пострадавшие постоянно подвергались физическому и психологическому насилию со стороны охранников указанных бараков. Рабочих, которые отказывались работать или пытались сбежать, жестко били в присутствии других работников для недопущения таких инцидентов в дальнейшем", – отметили в прокуратуре.

Личности участников преступной группы установили и они были задержаны. Во время досудебного расследования были установлены 82 потерпевших.

На данный момент в уголовном производстве потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму более 2,3 млн гривен.

На имущество злоумышленников наложен арест, это 12 автомобилей и один миллион гривен. Обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд Киева. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией.

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Источник: korrespondent.net