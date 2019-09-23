Встреча Трамп-Зеленский будет полноценной - МИД

У президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа будет не короткая встреча "на полях" Генассамблеи ООН, а полноценные переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Громадському, которое было опубликовано в понедельник, 23 сентября.

По его словам, "оба президента нашли время", и это будет "часовая встреча, во время которой прежде мы ставим перед собой задачу наладить связь".

Пристайко напомнил, что Зеленский дважды разговаривал по телефону с Трампом, но, по его словам, важно иметь непосредственный контакт двух лидеров.

"Если установится нормальное понимание и нам удастся друг другу объяснить, чего мы ожидаем, каким видим развитие двусторонних отношений, и вообще выживание Украина в войне - это и есть основные задачи ", - пояснил он.

Министр добавил, что "все задачи я не могу вам открыть, но поверьте, есть целый список проблем, по которому мы пройдем со США".

"Иногда это проблемы, иногда - просто бизнес идеи. Например, нам нужна энергетическая безопасность. Это одна из ключевых задач нашей с вами национальной безопасности. Это один из вопросов, которые обязательно обсудят президенты", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, 23-26 сентября Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также сообщалось, что Визит Зеленского в США проходит на фоне скандала с Трампом относительно возможного давления на Киев из-за расследования против сына конкурента Трампа на выборах, экс-вице президента США Джо Байдена.

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Источник: korrespondent.net