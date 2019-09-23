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23. 09. 2019

В Умани хотят создать "Второй Иерусалим"

В Умани Черкасской области планируют создать центр под названием "Второй Иерусалим". Об єтом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью LB.ua, опубликованном в понедельник, 23 сентября.

"Я лично ответственен за Умань от Украины, со стороны Израиля - министр Элькин. Мы были с украинско-израильской делегацией в Умани, увидели что есть большое количество инвесторов, которые готовы вкладывать средства. И хотим сделать из Умани туристический центр, куда будут приезжать не только паломники. Там должны появиться новые гостиницы, аэропорт, больница", - рассказал Ермак.

По его словам, подобная программа есть по всем регионам.

"У нас есть такая программа - "25 магнитов", мы хотим в каждой области сделать что-то, что будет привлекать инвесторов. Умань является одним из таких "магнитов", - отметил Ермак.

Также он рассказал, что хотел бы обсудить эти проекты с советником и зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

"Я знаю, что он поддерживает проекты такого рода во всем мире. Надеюсь, рано или поздно мы встретимся с ним и поговорим на эту тему", - резюмировал Ермак.

Напомним, паломники-хасиды уже начали прибывать в Украину. В этом году ожидают около 40 тысяч человек.

В прошлом году на празднование Рош ха-Шана приехали 30 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net
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