Погода на неделю: сухая погода сменится дождями

В Украине 23-27 сентября сухая погода сменится дождями, а ночью температура местами опустится ниже нуля. Об этом сообщает Укргидрометцентр в понедельник, 23 сентября.

Сегодня, 23 сентября, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Температура днем от +12 до +24, ночью от +4 до +11.

В столице сегодня будет малооблачная погода. Температура днем будет достигать +13...+15, а ночью +6...+8.

В Крыму преимущественно солнечная погода с переменной облачностью. Температура днем ожидается в пределах +21...+23, ночью +9...+11.

24 сентября, синоптики прогнозируют более солнечную погоду по всей территории Украины.

На западе температура воздуха днем будет колебаться от +14 до +21, а ночью от +3 до +8.

На севере столбцы термометров днем покажут +10...+14, а вот ночью температура воздуха опустится до -1...+2.

На востоке страны днем температура будет достигать +11...+14, и -1...+1 ночью.

На юге ожидается теплая погода. Днем отметки на термометре будут показывать +18...+21, в ночью +8...+13.

В Крыму синоптики прогнозируют более пасмурную погоду. Температура днем +19...+21, а ночью +8...+10.

В Киеве ожидается сухая, малооблачная погода. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+14, а ночью 0...+2.

В среду, 25 сентября, по территории Украины начнут иди кратковременные дожди.

По всей территории западной Украины синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха днем +16...+21, ночью +5...+8.

На севере пока без осадков, на термометре отметки будут показывать днем +12...+17, ночью -1...+6.

На востоке ожидается мало облачная погода. Днем температура воздуха будет в пределах +13...+17, ночью -1...+7.

На юге Украины сохранится малооблачная погода. Температура днем +18...+21, а ночью +8...+12.

В Крыму также более солнечно. Температура днем +19...+21, ночью +8...+10.

В Киеве будет пасмурно. Днем температура +15...+17, ночью +4...+6.

В четверг, 26 сентября, по всей территории Украины пройдут поливные дожди, кроме восточных областей и полуострова Крым.

На западе температура воздуха днем опустится до +14...+16, и +9...+11 ночью.

На севере Украины также дожди. Температура будет колебаться от +12 до +15 днем, и +8...+10 ночью.

На востоке дожди не обойдут стороной лишь Днепропетровскую область. Показатели воздуха будут колебаться от +14...+17 днем, и +5...+11 ночью.

Дожди придут и на юг страны. Отметки термометров покажут днем +17...+20, ночью +10...+12.

В Крыму без осадков, но пасмурно. +17...+19 градусов днем, и +11...+13 ночью.

В столице синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погоду. Температура воздуха +12...+14 днем и +8...+10 ночью.

В пятницу, 27 сентября, на западе ожидается пасмурная погода, кроме Закарпатской области, где будет солнечно с переменной облачностью. Днем температура воздуха +14...+18, ночью +7...+11.

На севере страны будет держаться дождливая погода. Отметки термометров покажут +12...+15 днем, и +8...+10 ночью.

На востоке синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от +14 до +16, а ночью от +7 до +11.

На юге погода будет держаться, как в предыдущий день. Днем +16...+19 градусов, ночью +11...+13.

В Крыму в течение дня будут идти кратковременные дожди. Температура днем +18...+20 градусов, +12...+14 ночью.

В Киеве продолжится дождливая погода. Температура днем будет колебаться в пределах +12...+14, а ночью +8...+10.

Напомним, что ранее спасатели предупредили о заморозках в Украине.

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Источник: korrespondent.net