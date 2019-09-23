Митинг в Киеве: Кабмин заблокировали фуры

В Киеве водители фур массово съехались под Кабмин из-за сокращения количества разрешений на перевозки в Польшу. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Сейчас почти три десятка грузовиков без прицепов выстроились вдоль дороги на улице Грушевского, проезд не блокируют, ждут чиновников. Так дальнобойщики пытаются привлечь внимание к своей проблеме.

Несколько недель назад водителям фур резко сократили количество разрешений на перевозки в Польшу. Водители вынуждены по несколько дней дежурить на пунктах выдачи разрешений. Через простой - не успевают вовремя доставлять заказе и вынуждены платить штрафы.

Ежегодно Украина получает от Польши лицензии на перевозки. В этом году Варшава на четверть сократила квоту. В Мининфраструктуры объясняют – лицензий осталось мало, поэтому пришлось ввести лимиты на день – чтобы хватило до конца года.

Ранее сообщалось, что в Украине начали взвешивать фуры в движении. Укравтодор запустил первые две площадки взвешивания транспорта в движении. Системы расположены на трассе Киев-Чоп.

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Источник: korrespondent.net