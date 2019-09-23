Лента RSS
Подписаться на ленту
23 сентября 2019, понедельник, 13:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
23. 09. 2019

Митинг в Киеве: Кабмин заблокировали фуры

В Киеве водители фур массово съехались под Кабмин из-за сокращения количества разрешений на перевозки в Польшу. Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Сейчас почти три десятка грузовиков без прицепов выстроились вдоль дороги на улице Грушевского, проезд не блокируют, ждут чиновников. Так дальнобойщики пытаются привлечь внимание к своей проблеме.

Несколько недель назад водителям фур резко сократили количество разрешений на перевозки в Польшу. Водители вынуждены по несколько дней дежурить на пунктах выдачи разрешений. Через простой - не успевают вовремя доставлять заказе и вынуждены платить штрафы.

Ежегодно Украина получает от Польши лицензии на перевозки. В этом году Варшава на четверть сократила квоту. В Мининфраструктуры объясняют – лицензий осталось мало, поэтому пришлось ввести лимиты на день – чтобы хватило до конца года.

Ранее сообщалось, что в Украине начали взвешивать фуры в движении. Укравтодор запустил первые две площадки взвешивания транспорта в движении. Системы расположены на трассе Киев-Чоп.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.