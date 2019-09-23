В Австралии снова нашли иглы в ягодах клубники

Полиция австралийского штата Виктория начала расследование двух случаев обнаружения стальных швейных игл в свежих ягодах клубники, проданных в одном из северных округов Мельбурна. Об этом в понедельник, 23 сентяюря, сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Детективы отдела уголовного розыска округа Бануил Сити в настоящее время расследуют два сообщения о порче пищевых продуктов в районах Элтем и Фэрфилд", - цитирует ABC представителя пресс-службы полиции.

По ее данным, в обеих случаях клубника с иглами внутри была приобретена в крупных сетевых супермаркетах, а обнаружившие иглы покупатели не пострадали, однако вынуждены были обратиться к врачу с легкими травмами.

Напомним, в сентябре прошлого года в Австралии арестовали маленького мальчика, который втыкал иглы в клубнику ради шутки.

Также в Австралии фермеры установили металлоискатели, чтобы покупатели могли убедиться в безопасности продуктов.

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Источник: korrespondent.net