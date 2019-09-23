Министр обороны ликвидировал оборонный концерн

Министр обороны Андрей Загороднюк ликвидировал военный концерн Техвоенсервис. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщают Українськi Новини со ссылкой на приказ министра.

"Прекратить юридическое лицо - концерн Техвоенсервис", - сказано в приказе от 16 сентября.

Концерн ликвидирован в связи с проведением реорганизации в Минобороны.

Министр также поручил принять меры для взыскания дебиторской задолженности концерна.

Все имущество и документы Техвоенсервиса поручено передать Главному управлению имущества и ресурсов.

Техвоенсервис был создан в 2005 году для ремонта и технического обслуживания машин и оборудования специального назначения, производства оружия и боеприпасов и другой деятельности в сфере обороны.

В состав концерна входит 21 предприятие в разных регионах страны.

В Минобороны назвали топ-три приоритета

Ранее Загороднюк заявлял, что не планирует сокращать состав Вооруженных сил Украины.

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Источник: korrespondent.net