Министр обороны ликвидировал оборонный концерн

Министр обороны Андрей Загороднюк ликвидировал военный концерн Техвоенсервис. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщают Українськi Новини со ссылкой на приказ министра.
"Прекратить юридическое лицо - концерн Техвоенсервис", - сказано в приказе от 16 сентября.
Концерн ликвидирован в связи с проведением реорганизации в Минобороны.
Министр также поручил принять меры для взыскания дебиторской задолженности концерна.
Все имущество и документы Техвоенсервиса поручено передать Главному управлению имущества и ресурсов.
Техвоенсервис был создан в 2005 году для ремонта и технического обслуживания машин и оборудования специального назначения, производства оружия и боеприпасов и другой деятельности в сфере обороны.
В состав концерна входит 21 предприятие в разных регионах страны.
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Ранее Загороднюк заявлял, что не планирует сокращать состав Вооруженных сил Украины.
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Источник: korrespondent.net
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