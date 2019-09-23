Осложнения после кори: в Тернополе умер ребенок

В Тернополе от осложнений после кори скончался ребенок. Об этом со ссылкой на представителя Нацполиции области Сергея Крета сообщает УНН в понедельник, 23 сентября.

"Он умер вчера, 22 сентября. Перед этим он девять месяцев пролежал в коме. У него был коревой энцефалит", - сказал Крета.

Смерть мальчика также подтвердил его отец Василий Яворский на своей странице в Facebook.

"Мой Славчик умер", - написал отец.

Как сообщается в СМИ, Слава из села Дзвиняч Залещицкого района попал в реанимацию областной детской больницы в январе этого года, ему было четыре года.

Напомним, что в конце августа в Украине от кори умер пятилетний мальчик, у которого были противопоказания к прививке. Его заразил корью старший брат, который также не был привит, но противопоказаний к вакцинации не имел.

Украина - столица кори. Но половина боится вакцин

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Источник: korrespondent.net