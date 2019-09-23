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23. 09. 2019

Из колонии в Николаевской области сбежал осужденный за убийство

Правоохранители разыскивают Владимира Касапа, который бежал из Вознесенской колонии, отбывая наказание за умышленное убийство. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области

"22 сентября от дежурного колонии №72 в Вознесенский отдела полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович 1984 г.р. уроженец Одесской области Татарбунарского района, осужденный в 2017 году судом города Одесса до восьми лет лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

Правоохранители также сообщили приметы мужчины: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние. Одет осужденный был в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

 Фото сбежавшего заключенного

 

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. Разыскиваемому, кроме ранее определенного наказания, может грозить еще одно - в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, что ранее из колонии на Львовщине сбежали двое заключенных. 20-летний киевлянин Виталий Бортовенко был приговорен к пяти годам колонии за изнасилование и разбой. 27-летний Павел Дмитрук был приговорен к трем годам лишения свободы за незаконное изготовление, хранение и распространение наркотиков.

Также сообщалось, что в Винницкой области заключенный сбежал из колонии. Мужчина в 2017 году был осужден за кражу на четыре года.

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Источник: korrespondent.net
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