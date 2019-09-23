Водоканалы, больницы и ЖЭКи. На Киевщине отключат электричество 21 объекту

В Киевоблэнерго предупредили о прекращении электроснабжения двадцати одного значимого объекта Киевской области. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщила пресс-служба предприятия.
"Киевоблэнерго как оператор системы распределения Киевщины обязан выполнить требование поставщика и в течение 23 - 25 сентября отключить от питания 21 абонента-должника в различных районах области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что компания-поставщик Киевская областная энергоснабжающая компания направила в Киевоблэнерго заявки на отключение социально значимых организаций, учреждений и предприятий. Среди них - водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения.
В Киевоблэнерго подчеркивают, что по закону обязаны выполнить соответствующие заявки.
Полный перечень объектов на отключение с 23 по 25 сентября:
Белоцерковский район:
- ООО Оникс-2000
Бориспольский район:
- КП Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление
- Объединение совладельцев многоквартирного дома Счастливое - ЛУ 14
Бородянский район:
- ЖСК Бригантина - 2
Броварской район:
- КП Броварытепловодоэнергия
- Садоводческое общество Обслуживающий кооператив Десна-1
- Садоводческое общество Обслуживающий кооператив Десна-2
- КНП Броварская БКЛ БРР и СМР
- Броварской районный дом культуры
- КП Жилищно-эксплуатационная контора - 4
- Общежитие домоуправление №1 Киевского квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины
Васильковский район:
- Общежитие Крушинского сельского совета
Вышгородский район:
- КП Новопетровского сельского совета Новопетровский медицинский консультативно-диагностический центр
- ООО Комплекс Агромарс
Киево-Святошинский район:
- КП Боярка-водоканал
- ООО ЖЭО София Киевская
- ООО Управляющая компания Комфорт сервис НТ
- ООО София Строй Групп
- ООО ЖЭК Первый Парковый
- ООО Эркер
Фастовский район:
- КП Фастовского городского совета Фастовводоканал
Ранее сообщалось, что в Одесской области город остался без воды из-за долгов. Одесская областная энергопоставляющая компания обесточила водонасосную станцию, оставив без водоснабжения районный центр Кодыма.
Перед этим жители Лисичанска остались без воды из-за долгов водоканала.
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Источник: korrespondent.net
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