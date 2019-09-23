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23. 09. 2019

Водоканалы, больницы и ЖЭКи. На Киевщине отключат электричество 21 объекту

В Киевоблэнерго предупредили о прекращении электроснабжения двадцати одного значимого объекта Киевской области. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщила пресс-служба предприятия.

"Киевоблэнерго как оператор системы распределения Киевщины обязан выполнить требование поставщика и в течение 23 - 25 сентября отключить от питания 21 абонента-должника в различных районах области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания-поставщик Киевская областная энергоснабжающая компания направила в Киевоблэнерго заявки на отключение социально значимых организаций, учреждений и предприятий. Среди них - водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения.

В Киевоблэнерго подчеркивают, что по закону обязаны выполнить соответствующие заявки.

Полный перечень объектов на отключение с 23 по 25 сентября:

Белоцерковский район:

  • ООО Оникс-2000

Бориспольский район:

  • КП Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление
  • Объединение совладельцев многоквартирного дома Счастливое - ЛУ 14

Бородянский район:

  • ЖСК Бригантина - 2

Броварской район:

  • КП Броварытепловодоэнергия
  • Садоводческое общество Обслуживающий кооператив Десна-1
  • Садоводческое общество Обслуживающий кооператив Десна-2
  • КНП Броварская БКЛ БРР и СМР
  • Броварской районный дом культуры
  • КП Жилищно-эксплуатационная контора - 4
  • Общежитие домоуправление №1 Киевского квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины

Васильковский район:

  • Общежитие Крушинского сельского совета

Вышгородский район:

  • КП Новопетровского сельского совета Новопетровский медицинский консультативно-диагностический центр
  • ООО Комплекс Агромарс

Киево-Святошинский район:

  • КП Боярка-водоканал
  • ООО ЖЭО София Киевская
  • ООО Управляющая компания Комфорт сервис НТ
  • ООО София Строй Групп
  • ООО ЖЭК Первый Парковый
  • ООО Эркер

Фастовский район:

  • КП Фастовского городского совета Фастовводоканал

Ранее сообщалось, что в Одесской области город остался без воды из-за долгов. Одесская областная энергопоставляющая компания обесточила водонасосную станцию, оставив без водоснабжения районный центр Кодыма.

Перед этим жители Лисичанска остались без воды из-за долгов водоканала.

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Источник: korrespondent.net
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