Водоканалы, больницы и ЖЭКи. На Киевщине отключат электричество 21 объекту

В Киевоблэнерго предупредили о прекращении электроснабжения двадцати одного значимого объекта Киевской области. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщила пресс-служба предприятия.

"Киевоблэнерго как оператор системы распределения Киевщины обязан выполнить требование поставщика и в течение 23 - 25 сентября отключить от питания 21 абонента-должника в различных районах области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что компания-поставщик Киевская областная энергоснабжающая компания направила в Киевоблэнерго заявки на отключение социально значимых организаций, учреждений и предприятий. Среди них - водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения.

В Киевоблэнерго подчеркивают, что по закону обязаны выполнить соответствующие заявки.

Полный перечень объектов на отключение с 23 по 25 сентября:

Белоцерковский район:

ООО Оникс-2000

Бориспольский район:

КП Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление

Объединение совладельцев многоквартирного дома Счастливое - ЛУ 14

Бородянский район:

ЖСК Бригантина - 2

Броварской район:

КП Броварытепловодоэнергия

Садоводческое общество Обслуживающий кооператив Десна-1

Садоводческое общество Обслуживающий кооператив Десна-2

КНП Броварская БКЛ БРР и СМР

Броварской районный дом культуры

КП Жилищно-эксплуатационная контора - 4

Общежитие домоуправление №1 Киевского квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины

Васильковский район:

Общежитие Крушинского сельского совета

Вышгородский район:

КП Новопетровского сельского совета Новопетровский медицинский консультативно-диагностический центр

ООО Комплекс Агромарс

Киево-Святошинский район:

КП Боярка-водоканал

ООО ЖЭО София Киевская

ООО Управляющая компания Комфорт сервис НТ

ООО София Строй Групп

ООО ЖЭК Первый Парковый

ООО Эркер

Фастовский район:

КП Фастовского городского совета Фастовводоканал

Ранее сообщалось, что в Одесской области город остался без воды из-за долгов. Одесская областная энергопоставляющая компания обесточила водонасосную станцию, оставив без водоснабжения районный центр Кодыма.

Перед этим жители Лисичанска остались без воды из-за долгов водоканала.

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Источник: korrespondent.net