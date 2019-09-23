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23. 09. 2019

В Раде анонсировали индексацию пенсий на 12%

В результате индексации в марте 2020 года пенсии вырастут на 12-13%. Об этом в понедельник, 23 сентября, заявила нардеп, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сообщает УНН.

"Повышение пенсий будет, в марте мы будем индексировать. В том числе, повышение пенсий будет происходить за счет роста прожиточного минимума. Кстати, мы его впервые в статье 7 о Государственном бюджете проанонсировали как честный прожиточный минимум... Думаю, это (повышение пенсий - ред.) где-то на 12-13% - это половина от инфляции в этом году и половина от роста фонда заработной платы", - отметила Третьякова.

По ее словам, парламент дал установку правительству "решительно преодолеть эту разницу" между сегодняшним прожиточным минимумом и тем реальным прожиточным минимумом, который власть должна обеспечить пенсионерам в соответствии с нормами Конституции.

Отметим, согласно проекту бюджета на следующий год, минимальная пенсия в Украине вырастет на 8% - с 1638 грн до 1769 грн. 

Ранее выяснилось, что в бюджете-2020 нет денег на анонсированные прошлым составом Кабмина повышение зарплат педагогам.

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Источник: korrespondent.net
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