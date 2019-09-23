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23. 09. 2019

В австрийском супермаркете произошел взрыв

По меньшей мере девять человек пострадали в результате взрыва в продуктовом магазине в городе Санкт Йодок (федеральная земля Тироль). Еще один пострадавший может находиться под обломками. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Tiroler Tageszeitung.

Отмечается, что трое раненых уже госпитализированы. В данный момент экстренные службы готовятся к транспортировке еще шести человек.

"Никого из пострадавших не требуется доставлять в реанимацию", - цитирует издание слова представителя службы спасения.

Специалисты продолжают ликвидацию огня и разбор завалов.

Взрыв раздался в 11:20 по местному времени (12:20 по Киеву), его причина до сих пор не известна. По неофициальной версии, один из работников просверлил газовую трубу в магазине.

Напомним, минувшей ночью в Харькове взорвали банкомат. Полиция ищет виновных.

Ранее взрыв произошел в ресторане в Каракасе. По меньшей мере два человека госпитализированы с ожогами.

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Источник: korrespondent.net
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