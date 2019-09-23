Тракторист может зарабатывать больше министра – глава Минобразования

В Украине трактористы в летний период получают 70-80 тысяч гривен зарплаты в месяц. Об этом сообщила глава министерства образования Анна Новосад в интервью Украинской правде, опубликованном в понедельник, 23 сентября.

По словам чиновницы, в Украине большой дефицит технических кадров. Ранее она провела встречу с представителем аграрно-промышленного комплекса, который вкладывает средства в профессиональное профильное образование в Украине.

"У него банально нет трактористов и других работников. Он говорит: у меня тракторист в летний период получает 70-80 тысяч гривен зарплаты. Эта зарплата вдвое больше, чем моя зарплата министра", – отметила глава Минобразования.

По словам министра, сейчас в Украине более 700 учреждений профессионально-технического образования.

"Действительно ли нам нужно такое количество, есть ли смысл держать в области несколько заведений, которые готовят по одной и той же профессии?.. И что имеем на выходе? Отсутствие оборудования, плачевное состояние помещений и содержание здания ни к чему хорошему не приводят. Здесь вопрос не просто закрыть или кого-то уволить, а как ограниченные средства направлять в лучшие заведения, поддерживать лучших, делать способных успешнее. Это адекватная цель политики" – сказала она.

Новосад заверила, что профтехобразование останется приоритетом МОН.

Напомним, Кабмин в проекте госбюджета на 2020 год предлагает повысить минимальную зарплату на 550 гривен – до 4723 гривен.

Также сообщалось, что средняя зарплата в Украине превысила докризисный показатель и приблизилась к исторически рекордной отметке, которая была в декабре 2013 года, однако по-прежнему остается ниже, чем в половине стран СНГ.

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Источник: korrespondent.net