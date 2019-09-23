Кто кому преподавал. Ссора Коломойского и Шустера

Игорь Коломойский все больше погружается в публичную украинскую политику. На прошлой неделе он поучаствовал в телевизионном эфире на канале Украина другого крупного украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Журналист и телеведущий Савик Шустер обвинил Коломойского в клевета, а тот позвонил прямо в эфир и назвал самого журналиста “взяточником”.

Корреспондент.net наблюдал за конфликтом.

Заявление Шустера

В эфире собственной программы Свобода Слова, которая выходит не телеканале Украина, Шустер неожиданно вспомнил события четырехлетней давности, когда его шоу выходила на телеканале Коломойского 1+1.

Телеведущий напомнил, что 3 сентября 2015 года его студия подписала контракт с телеканалом 1+1, который действовал до конца августа 2018 года. Шустер отметил, что после двух выпусков его программу 18 сентября сняли с эфира телеканала, якобы по указанию Коломойского.

Комментируя тот случай, Шустер показал отрывок из интервью Коломойского изданию Украинская правда, в котором бизнесмен рассказал, почему снял шоу с эфира. По его словам, Шустер брал деньги с гостей.

"У него была практика - приглашать и брать за это деньги. Он с двух или трех мэров взял - не крупных городов. И он слупил два по 50 тысяч. Один из них был наш - мы подсунули, чтобы проверить на вшивость. Вот такая гниль", - говорил Коломойский в мае 2019 года.

Шустер заявляет, что это ложь: "Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности".

Также Шустер продемонстрировал видео из интервью лидера Радикальной партии Олега Ляшко одной из украинских телеведущих, где политик утверждает, что именно из-за его участия было принято решение не пускать в эфир программу Шустера в 2015 году

"Коломойский выбросил Шустера из эфира, потому что у него был договорняк с Порошенко, потому что я ехал на эфир… Это был день, когда задержали Мосийчука. И Шустер пригласил меня на эфир, чтобы я рассказал свою правду, а не то, что показывали в парламенте", - пояснил Ляшко.

По словам политика, по пути в студию ему звонил Коломойский с просьбой не участвовать в программе.

Реакция Коломойского

Украинский бизнесмен после этого сам позвонил в эфир программы Шустера.

"Мы с Вами будем судиться", - сказал ему ведущий.

"Конечно, будем судиться. Вы только не пугайте меня судами. Где будем судиться – в Италии или в Украине?", - ответил Коломойский.

"Может, Вы сначала деньги верните за 10 передач, которые Вы не провели, а потом будем с Вами разговаривать", - заявил бизнесмен, потребовав от Шустера вернуть ему 2,3 миллиона долларов.

Во время последовавшей словесной перепалки Коломойский назвал Шустера и совладельца студии Павла Елизарова "взяточниками, которые берут за одну и ту же работу трижды".

"У вас прямо не передача, а ботоферма, судя по аплодисментам... Вы же – про журналистику, а не про банк... Сразу проявилась направленность модератора, то есть кто заказал передачу. Как там Ахметов поживает? Все нормально?.. Собрали там сборище порохоботов и думаете, что кого-то удивите? Сначала два триста верните", - заявил бизнесмен.

В свою очередь Елизаров уточнил, что иск против Коломойского будет подан на 10 миллионов гривен.

“Там, где вы учились, я преподавал”, - подитожил перепалку с Шустером Коломойский.

Что все это значит?

Эксперты считают случившееся в эфире телеканала Украины отголоском новой войны Коломойского и Рината Ахметова.

"Думаю, с сегодняшнего дня начнется большая война между "плюсами" и ТРК "Украина". Посмотрим, чем закончится", - написала в Телеграм журналистка Соня Кошкина.

"Зная расклады, Игорь Валерьевич прямо говорит в своих интервью, что нужно увеличить ренту для Ахметова, если он не хочет получить национализацию своих предприятий. То есть Коломойский прямо угрожает, и это серьезно. Он сейчас самый агрессивный олигарх, наиболее инкорпорированный в архитектуру новой власти, и воюет не только с Ахметовым, но и со многими бизнес-группами", – считает политолог Анатолий Октисюк.

По мнению экономиста Алексея Куща, группу Ахметова будут теснить по направлениям энергетики, производства железорудного сырья для металлургической промышленности и неудачных проектов приватизации. В ответ Ахметов усиливает медиаактивность – это и приглашение Савика Шустера и по слухам покупка одного из новостных телеканалов.

Источник: korrespondent.net