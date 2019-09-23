Иран предложил коалицию в Персидском заливе под эгидой ООН

Власти Ирана предлагает коалицию по безопасности в Персидском заливе с участием стран региона и под эгидой ООН. Об этом сказал глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф на рабочем завтраке для журналистов ООН в преддверии Генассамблеи, сообщает ТАСС в понедельник, 23 сентября.

"Изначально в эту коалицию по безопасности в Персидском заливе должны войти Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и, возможно, Йемен. Мы не против того, чтобы в нее вошел Йемен, но сейчас не ясно, что происходит там", – сказал Зариф.

Как подтвердил глава внешнеполитического ведомства Ирана, концепцию новой коалиции объявит в своем выступлении на 74 Генеральной ассамблее ООН президент страны Хасан Роухани.

"После его выступления я буду готов объяснить заинтересованным странам детали нашего предложения, – пояснил Зариф – И предполагается, что они будут взаимодействовать под эгидой ООН".

На данный момент выступление Роухани запланировано на среду, 25 сентября.

Накануне стало известно, что Иран до конца года представит в ООН план сотрудничества по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива. Об этом сказал президент Ирана Хасана Роухани на военном параде в Тегеране.

Президент Ирана также отметил, что присутствие иностранных войск в районе Персидского залива усиливает "небезопасность" в регионе, после того как США заявили о решении направить дополнительные войска на Ближний Восток.

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Источник: korrespondent.net