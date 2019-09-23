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23. 09. 2019

Украинские военные получили бани на колесах

В Харькове подразделениям, выполняющим боевые задачи в районах проведения операции Объединенных сил на Донбассе, передали мобильные банно-прачечные комплексы.  Об этом сообщает АрмияInform в понедельник, 23 сентября.

"К нам прибыли представители нескольких воинских частей и получили шесть передвижных бань. Следующую партию планируем передать через несколько дней", – рассказал и.о. начальника 218-го объединенного центра обеспечения тыла ВСУ Александр Сачавский.

По словам офицера, в рамках государственного оборонного заказа на 2019 год для нужд ВСУ было произведено 10 мобильных банно-прачечных комплексов, оборудованных современной техникой, электрогенераторами и системой подогрева воды с использованием жидкого или твердого топлива. Стоимость каждого из них составляет более 8,5 млн гривен. Их изготовили на Крюковском вагоностроительном заводе.

Баня установлена на шасси КрАЗа с прицепом и имеет два отделения: банный модуль с душевой комнатой и отделение для стирки, сушки и глажки нательного белья и одежды.

Cмотрите фотогалерею: Украинские военные получили бани на колесах

Ранее Львовский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64БВ и Т-72Б, а также капитально отремонтированных БРЭМ-1 и ГПМ-54.

Также Воздушные силы ВСУ получили в свое распоряжение отремонтированный бомбардировщик Су-24. Ремонтные работы проводились на предприятии в Николаеве.

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Источник: korrespondent.net
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