Протесты экоактивистов заблокировали движение в Вашингтоне

Борющиеся против изменения климата активисты движения Shut Down D.C. перекрыли ряд улиц в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание к саммиту ООН по климату, который стартовал в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Washington Post в понедельник, 23 сентября.

По данным агентства, целью активистов стали четыре района, а именно Фаррагут сквэр, Коламбус серкл, Фолегр парк, а также район транспортного узла Юнион стейшн. Отмечается, что на перекрестке у Белого дома протестующие установили небольшой парусник. Еще около 200 активистов устроили на улице танцевальную вечеринку.

Протест поддерживают около 20 экологических групп, которые хотят, чтобы политическая элита США принимала более активное участие в борьбе против изменения климата.

Саммит ООН по климату начался 23 сентября, он открывает сессию Генассамблеи ООН, в котором примут участие лидеры примерно 60 стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

На прошлой неделе в 160 странах прошли масштабные акции в защиту климата и окружающей среды. С 20 сентября началась международная неделя забастовок.

Как заявила шведская активистка Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира за акции, цель которых - привлечь внимание к проблеме изменения климата, с 20 по 27 сентября в мире пройдут 5225 акций в 156 странах на всех семи континентах

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Источник: korrespondent.net