Нападавший на Найема вернулся в Украину и задержан – адвокат

Один из нападавших на бывшего народного депутата Мустафу Найема Магомед-Амин Саитов, которого разыскивала полиция, вернулся в Украину и был задержан. Об этом сообщил брат экс-нардепа – адвокат Маси Найем на своей странице в Facebook в понедельник, 23 сентября.

"Напавший на моего брата, Саитов Магомед-Амин, сейчас находится в Украине. Его схватили и сегодня в 18:00 будет судебное заседание по ходатайству прокуратуры города Киева о применении ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей. Адрес суда: Дегтяревская, 31а. Судья Циктич Виталий Михайлович", – написал Маси Найем.

Также адвокат отметил, что для него загадка – как Магомед-Амин Саитов смог пересечь границу Украины.

Напомним, 30 апреля 2018 года в центре Киева произошло нападение на Мустафу Найема. Были задержаны трое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Четвертый подозреваемый – Магомед-Амин Саитов – успел сбежать и скрывался на территории Азербайджана, который отказал Украине в его экстрадиции. Шевченковский райсуд Киева постановил взять Саитова под стражу.

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Источник: korrespondent.net