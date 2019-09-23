Скандал продолжается. Проблемы Зеленского в Штатах

Украина остается в центре внимания американских СМИ. Не по своей воле. Актуальным остается вопрос, по поводу того, шантажировал ли Дональд Трамп Владимира Зеленского, призывая расследовать уголовное дело против семьи своего конкурента на выборах демократа Джо Байдена.

Трамп говорит, что не шантажировал, СМИ пишут о перспективах импичмента, а Украина молчит. На фоне всего этого Владимир Зеленский готовится 25 сентября лично встретиться со своим американским коллегой.

Корреспондент.net следит за развитием скандала.

Предистория

25 июля Зеленский позвонил Трампу поздравить с победой Слуги Народа на парламентских выборах. 12 августа один из сотрудников государственного аппарата США подал официальную жалобу по поводу того, что говорил Трамп в этом разговоре.

По данным американской прессы, в разговоре 25 июля президент Трамп настоятельно рекомендовал Зеленскому начать расследование в отношении деятельности Данкана Хантера – сына Джо Байдена – бывшего вице-президента США, и на данный момент лидера гонки среди представителей демократической партии за выдвижение на пост президента на выборах 2020 года.

Хантер был членом совета директоров скандальной украинской газодобывающей компании "Бурисма", конечным владельцем которой считают Николая Злочевского, бывшего депутата-регионала, а при президентстве Януковича – руководителя Минэкологии и заместителя секретаря СНБО.

По сведениям журналистов, Трамп возвращался к этой теме аж восемь раз по ходу разговора.

Основное обвинение в этом контексте со стороны Трампа и его команды заключается в том, что Байден в свое время использовал свое положение для давления на украинскую сторону, в том числе на наших генпрокуроров, чтобы те не расследовали дело "Бурисмы".

Трампа же обвиняют в том, что он подталкивал руководство независимой страны к поиску компромата на его потенциального соперника на выборах 2020 года, и снова грозят импичментом.

Реакция Трампа

Трамп заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонной беседы с Зеленским.

"Я не хочу навредить Байдену, но он сделал очень нечестное дело", - сказал Трамп.

Позже Трамп заявил, что рассмотрит возможность опубликования стенограммы своего разговора с Зеленским.

"Мы примем решение о том, как обнародовать ее, ... показать то, о чем шла речь".

"Проблема в том, что, когда вы разговариваете с иностранными лидерами, вы не хотите, чтобы иностранные лидеры чувствовали, что им не следует говорить открыто. То же самое с американским президентом. Вы хотите, чтобы они могли выражать свое мнение, не зная, что каждое слово будет публично обнародовано".

Трамп повторил, что он будет "говорить" об обнародовании деталей телефонного разговора и заявил, что знает, что многие люди слушают его телефонные звонки, включая "разведчиков", но он дает им разрешение на это.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что выступает против опубликования стенограммы разговора Трампа и Зеленского.

"Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств", - заявил Помпео.

Трамп также заявил, что не против, чтобы его адвокат Руди Джулиани свидетельствовал в Конгрессе о его роли в истории о расследовании в Украине дела газодобывающей компании в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден.

Реакция Украины

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что президент США Дональд Трамп не давил на Владимира Зеленского во время телефонного разговора, который стал объектом скандала в США.

"Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить. Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было", - сказал министр иностранных дел.

Пристайко заверил, что разговор между лидерами был "долгим, дружественным и касался многих вопросов".

Вместе с тем он подчеркнул, что президент имеет право говорить с другим президентом "так, чтобы этот разговор остался никому не известным".

"Это единственное условие, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией", - сказал он.

Больше никаких комментарием от Офиса украинского президента не было.

Источник: korrespondent.net