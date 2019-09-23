Верховный суд признал законным назначение Богдана главой ОП

Верховный суд Украины отклонил жалобу на назначение Андрея Богдана главой Администрации президента в мае 2019 года. Об этом сказано в постановлении, опубликованном в Едином реестре судебных решений в понедельник, 23 сентября.

Речь идет об указе от 21 мая 2019, которым президент Владимир Зеленский назначил Богдана главой АПУ. Верховный суд подтвердил позицию суда первой инстанции, который "не нарушил нормы процессуального права".

"Приведенные доводы не опровергают изложенных в судебном решении выводов, апелляционную жалобу следует оставить без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Отметим, суд просили признать противоправным назначение Богдана, поскольку на него из-за люстрации распространялся запрет занимать должность главы Администрации президента.

Напомним, что после назначения Богдана главой АПУ на президента подали в суд.

Активисты требовали, отменить указ Зеленского, поскольку новый глава АП занимался антикоррупционной политикой во времена Виктора Януковича.

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Источник: korrespondent.net