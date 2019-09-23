В Испании задержали группу каталонских сепаратистов

Полиция Испании задержала девять каталонских сепаратистов за подготовку вооруженных нападений во вторую годовщину проведения несанкционированного референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает BBC в понедельник, 23 сентября.
У злоумышленников нашли материалы для изготовления взрывных устройств, компьютеры и документы. В полиции считают, что задержанные принадлежат к группе, которая возглавляла недавние акции протеста в регионе.
Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава Испании.
Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики.
В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.
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Источник: korrespondent.net
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