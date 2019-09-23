В Налоговой рассказали, как получить кешбэк за неправильный чек

Покупатель может получить штраф с продавца в случае выдачи неправильного чека. Соответствующая возможность предусмотрена в принятом 20 сентября Верховной Радой законе (проект №1073), заявил на брифинге в понедельник, 23 сентября, глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов.

По словам Верланова, для получения денег необходимо, чтобы продавец выдал неправильный чек.

"Если чек не выдан, то тогда фактически кешбэк применить невозможно, а идет штраф за невыдачу чека", - сообщил он.

Если же покупатель зайдет в свой электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы и обнаружит расхождения между выданным чеком и данными, которые продавец отправил в налоговую, он может подать жалобу.

"И если действительно было нарушение, налагается штраф в размере 150% от стоимости покупки", - сказал Верланов.

Он также отметил, что часть суммы штрафа взимается в государственный бюджет, а часть идет заявителю.

Напомним, 20 сентября Рада проголосовала за введение электронных чеков. Закон предусматривает применение простой системы учета операций, через смартфон, которая должна впоследствии заменить регистратор расчетных операций. Также парламент Украины принял закон о защите прав потребителей финуслуг. Законопроект поддержали 309 народных депутатов.

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Источник: korrespondent.net