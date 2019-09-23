Грозит войной. Иран против США в Персидском заливе

Ситуация вокруг атаки на саудовские нефтяные объекты, которые дестабилизировали рынки нефти, вновь обострилась. Соединенные Штаты ввели "самые серьезные" санкции против Ирана и решили отправить дополнительный военный контингент на Ближний Восток.
Тегеран, который отрицает свою причастность к нападению в Саудовской Аравии, пригрозил заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив и продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой. Корреспондент.net рассказывает подробности.
США направляют войска в Саудовскую Аравию
Нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии произошло в ночь на 14 сентября. В результате были выведены из строя два важных объекта, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Добыча нефти в королевстве сократилась примерно вдвое, из-за чего цены на нефть резко выросли.
Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые уже четыре года фактически находятся с Саудовской Аравией в состоянии войны после свержения президента Йемена. Его поддерживал Эр-Рияда, в том числе, сформировав военную коалицию для его возвращения.
Хуситы, которых поддерживает Иран, обещают прекратить любые удары по Саудовской Аравии в случае, если она ответит тем же и прекратит военные действия со своей стороны.
США считают, что за этими атаками и за целой череде других нападений на нефтяную инфраструктуру в регионе, стоит Иран. О том, как ситуация в Персидском заливе накалялась до этого подробно в материале Иран обогатил уран и грозит уничтожить Израиль.
20 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против Центрального банка Ирана. По его словам, это "самые серьезные" санкции, которые когда-либо вводились против страны.
В Минфине США объяснили, что в соответствии с принятым решением вся собственность и все активы ЦБ Ирана на территории США должны быть заморожены. Всем гражданам США будет запрещено совершать какие-либо операции с участием ЦБ.
Также США пригрозили вторичными санкциями и зарубежным физическим и юридическим лицам, которые будут вести бизнес с ЦБ Ирана.
Американский министр финансов Стивен Мнучин отметил, что банк был последним источником средств Тегерана.
Кроме того, Трамп одобрил отправку военнослужащих на Ближний Восток, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне, заявил министр обороны США Марк Эспер.
Он добавил, что США будут работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ. 21 сентября СМИ сообщили, что Соединенные Штаты разместили у северо-восточного побережья Саудовской Аравии эсминец, вооруженный ракетами класса земля-воздух.
Ранее американский лидер говорил, что обсудит со своим ближайшим окружением возможный ответ на атаку беспилотников.
"Я мог бы прямо сейчас приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, и мы сделали бы это. Но я считаю, что можно продемонстрировать силу, и проявив сдержанность", - сказал Трамп.
Вероятность войны США и Ирана. Прогноз Stratfor
Власти Саудовской Аравии, в свою очередь, заявили о готовности принять любые необходимые меры в качестве ответа на нападение, совершенное на ее нефтяные объекты.
МИД королевства заявило, что предварительные результаты расследования показали, что при нападении использовалось оружие иранского производства.
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Также министерство в очередной раз обратило внимание журналистов на то, что, по его данным, удар был нанесен с севера, а не с юга, где базируются йеменские хуситы.
Иран против внешнего вмешательства
22 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН намерен представить план по стабилизации обстановки в Ормузском проливе и в целом в Персидском заливе, который называется Коалиция надежды. Его выступление запланировано на 25 сентября.
Таким образом Иран при поддержке коалиции стран Персидского залива и без участия иных государств-протекторов намерен заниматься проблемой безопасности судоходства в регионе.
"Вмешательство извне опасно и может нести с собой проблемы для Персидского залива", - заявил Роухани, отметив, что Иран никому не позволит нарушать свои границы.
Он считает, что все вопросы должны решаться на региональном уровне, ради чего Тегеран готов уладить все разногласия с другими странами Персидского залива.
Комментируя эту инициативу Трамп сказал, что открыт к любым предложениям.
В это же время вышло интервью министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа американским СМИ, где отправку новых сил на Ближний восток он назвал "позерством".
"Я думаю, что все в решении этой проблемы идет в неправильном направлении", - добавил он.
Зариф также отказался исключить вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке после решения США отправить дополнительные войска в Саудовскую Аравию.
"Я не уверен, что мы сможем избежать войны. Я уверен, что мы не начнем [войну], но я уверен, что тот, кто начнет ее, не станет тем, кто ее закончит", - сказал он.
На этих выходных в Иране прошел военный парад, во время котороо показали ракету Хорремшехр с новой боеголовкой. Как пишет агентство Fars, ракета способна поражать цели на дистанции до двух тысяч километров и нести боеголовку весом до 1,8 тонны.
Военно-воздушные силы Ирана также показали 18 баллистических ракет различного класса, включая Кадр, Эмад, Седжил и Киам. Кроме того, были представлены ракетный комплекс Bavar-373, система ПВО Хордад-15 и другие вооружения.
Ранее Иран назвал цели для ударов в случае войны с США. Под прицелом иранских военных находятся две американские базы и один корабль США на Ближнем Востоке.
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Источник: korrespondent.net
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