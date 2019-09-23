Грозит войной. Иран против США в Персидском заливе

Ситуация вокруг атаки на саудовские нефтяные объекты, которые дестабилизировали рынки нефти, вновь обострилась. Соединенные Штаты ввели "самые серьезные" санкции против Ирана и решили отправить дополнительный военный контингент на Ближний Восток.

Тегеран, который отрицает свою причастность к нападению в Саудовской Аравии, пригрозил заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив и продемонстрировал баллистическую ракету с новой боеголовкой. Корреспондент.net рассказывает подробности.

США направляют войска в Саудовскую Аравию

Нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии произошло в ночь на 14 сентября. В результате были выведены из строя два важных объекта, в том числе крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Добыча нефти в королевстве сократилась примерно вдвое, из-за чего цены на нефть резко выросли.

Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые уже четыре года фактически находятся с Саудовской Аравией в состоянии войны после свержения президента Йемена. Его поддерживал Эр-Рияда, в том числе, сформировав военную коалицию для его возвращения.

Хуситы, которых поддерживает Иран, обещают прекратить любые удары по Саудовской Аравии в случае, если она ответит тем же и прекратит военные действия со своей стороны.

США считают, что за этими атаками и за целой череде других нападений на нефтяную инфраструктуру в регионе, стоит Иран. О том, как ситуация в Персидском заливе накалялась до этого подробно в материале Иран обогатил уран и грозит уничтожить Израиль.

20 сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ввели санкции против Центрального банка Ирана. По его словам, это "самые серьезные" санкции, которые когда-либо вводились против страны.

Госсекретарь США Майк Помепо в Саудовской Аравии 19 сентября / EPA

В Минфине США объяснили, что в соответствии с принятым решением вся собственность и все активы ЦБ Ирана на территории США должны быть заморожены. Всем гражданам США будет запрещено совершать какие-либо операции с участием ЦБ.

Также США пригрозили вторичными санкциями и зарубежным физическим и юридическим лицам, которые будут вести бизнес с ЦБ Ирана.

Американский министр финансов Стивен Мнучин отметил, что банк был последним источником средств Тегерана.

Кроме того, Трамп одобрил отправку военнослужащих на Ближний Восток, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне, заявил министр обороны США Марк Эспер.

Он добавил, что США будут работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ. 21 сентября СМИ сообщили, что Соединенные Штаты разместили у северо-восточного побережья Саудовской Аравии эсминец, вооруженный ракетами класса земля-воздух.

Ранее американский лидер говорил, что обсудит со своим ближайшим окружением возможный ответ на атаку беспилотников.

"Я мог бы прямо сейчас приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, и мы сделали бы это. Но я считаю, что можно продемонстрировать силу, и проявив сдержанность", - сказал Трамп.

Вероятность войны США и Ирана. Прогноз Stratfor

Власти Саудовской Аравии, в свою очередь, заявили о готовности принять любые необходимые меры в качестве ответа на нападение, совершенное на ее нефтяные объекты.

МИД королевства заявило, что предварительные результаты расследования показали, что при нападении использовалось оружие иранского производства.

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Также министерство в очередной раз обратило внимание журналистов на то, что, по его данным, удар был нанесен с севера, а не с юга, где базируются йеменские хуситы.

Иран против внешнего вмешательства

22 сентября президент Ирана Хасан Роухани заявил, что на заседании Генеральной ассамблеи ООН намерен представить план по стабилизации обстановки в Ормузском проливе и в целом в Персидском заливе, который называется Коалиция надежды. Его выступление запланировано на 25 сентября.

Таким образом Иран при поддержке коалиции стран Персидского залива и без участия иных государств-протекторов намерен заниматься проблемой безопасности судоходства в регионе.

"Вмешательство извне опасно и может нести с собой проблемы для Персидского залива", - заявил Роухани, отметив, что Иран никому не позволит нарушать свои границы.

Он считает, что все вопросы должны решаться на региональном уровне, ради чего Тегеран готов уладить все разногласия с другими странами Персидского залива.

Комментируя эту инициативу Трамп сказал, что открыт к любым предложениям.

В это же время вышло интервью министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа американским СМИ, где отправку новых сил на Ближний восток он назвал "позерством".

"Я думаю, что все в решении этой проблемы идет в неправильном направлении", - добавил он.

Зариф также отказался исключить вероятность военного конфликта на Ближнем Востоке после решения США отправить дополнительные войска в Саудовскую Аравию.

"Я не уверен, что мы сможем избежать войны. Я уверен, что мы не начнем [войну], но я уверен, что тот, кто начнет ее, не станет тем, кто ее закончит", - сказал он.

На этих выходных в Иране прошел военный парад, во время котороо показали ракету Хорремшехр с новой боеголовкой. Как пишет агентство Fars, ракета способна поражать цели на дистанции до двух тысяч километров и нести боеголовку весом до 1,8 тонны.

Военно-воздушные силы Ирана также показали 18 баллистических ракет различного класса, включая Кадр, Эмад, Седжил и Киам. Кроме того, были представлены ракетный комплекс Bavar-373, система ПВО Хордад-15 и другие вооружения.

Ранее Иран назвал цели для ударов в случае войны с США. Под прицелом иранских военных находятся две американские базы и один корабль США на Ближнем Востоке.

Хорремшехр

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Источник: korrespondent.net