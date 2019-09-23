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23. 09. 2019

В КИУ назвали самых дисциплинированных депутатов

Депутаты Верховной Рады от фракций Слуга народа и Голос чаще всего посещали заседания парламента в сентябре. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в понедельник, 23 сентября.

Высокие показатели посещения показали в целом депутаты всех фракций. Однако самый высокий результат наблюдается у депутатов Слуги народа и Голоса. В среднем на заседаниях были письменно зарегистрированы 94% депутатов из этих фракций.

Несколько ниже показатели у депутатов группы За будущее и ВО Батькивщина - по 88%. Во фракции Европейская солидарность показатели посещаемости на уровне 87%.

По сравнению с другими фракциями, самый низкий результат у Оппозиционной платформы - За жизнь. В среднем на заседаниях Рады присутствовали 85% ее депутатов.

Данные указаны по результатам письменной регистрации народных депутатов Украины. Всего в сентябре состоялось 14 пленарных заседаний ВР.

Напомним, что ранее в Верховной Раде нашли 17 прогульщиков. Большинство из них являются депутатами от ОПЗЖ: они регистрировались в Раде, но пропускали голосования без уважительных причин.

Также сообщалось, что журналисты засняли, как "слуга народа" планировал застолье во время заседания Рады.

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Источник: korrespondent.net
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