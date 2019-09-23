Полиция поймала 18-летнего хакера, распространявшего скрытые вирусы

В Ивано-Франковской области киберполиция разоблачила 18-летнего хакера, который занимался распространением вредоносного программного обеспечения для удаленного управления пораженным компьютером. Об этом сообщает пресс-служба киберполиции Украины в понедельник, 23 сентября.

"Работники Карпатского управления киберполиции установили, что вирус молодой человек купил в DarkNet. Модифицировав его, он распространял вредоносные программы среди друзей, знакомых, а также разместил на открытых источниках для загрузки всеми желающими. При этом злоумышленник маскировал файл как веб-браузер, а также как файл для обновления компьютерных игр… Он получал полный доступ к компьютеру, включая конфиденциальную информацию пользователя, логины и пароли ко всем его учетным записям, а также к онлайн-банкингу", - говорится в сообщении.

По месту его жительства полиция провела обыск. Изъята компьютерная техника, использовавшаяся им в преступных целях. Во время предварительного осмотра техники сотрудники киберполиции обнаружили активные сессии с панелью администрирования вредоносного программного обеспечения. Также был обнаружен ряд подключений к персональным компьютерам потерпевших.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Изъятая техника направлена на экспертизу. Полиция устанавливает всех граждан, которые стали жертвами молодого человека.

Напомним, что ранее киберполиция поймала воров, укравших с карточек украинцев 1,5 млн грн.

Также сообщалось, что в Черкассах поймали кибермошенника, закупавшего технику по чужим кредиткам.

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Источник: korrespondent.net