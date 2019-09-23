В Хмельницком посетители аквапарка массово отравились хлором

В Хмельницком посетители аквапарка отравились хлором. Об этом сообщает полиция области в понедельник, 23 сентября.

"На днях врачи скорой помощи сообщили, что за медицинской помощью с жалобами на слезотечение и кашель обратились 13 человек - 11 детей разного возраста и двое взрослых. Медики установили предварительный диагноз - ингаляционное отравление хлором. Под наблюдением врачей всю ночь в больнице провели только двое детей - брат и сестра 2009 и 2011 г.р., которых в воскресенье утром выписали. Все остальные после осмотра медиков от госпитализации отказались", - сказано в сообщении.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, отобрала образцы воздуха и воды из бассейнов, а также изъяла документацию о подаче веществ для очистки воды. Ведется расследование "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".

Виновным грозит наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев или ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что ранее в Ровенской области 11 человек отравились в кафе.

Также сообщалось, что в школьной столовой Одессы отравились 53 ребенка.

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Источник: korrespondent.net