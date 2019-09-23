Лента RSS
Подписаться на ленту
23 сентября 2019, понедельник, 21:18
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,25
23. 09. 2019

Глава Нацполиции объяснил задержание своей экс-жены в Польше

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев прокомментировал новости о задержании его бывшей жены польскими пограничниками. Об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник, 23 сентября.

Князев назвал новости в прессе ложью, не имеющей ничего общего с реальностью, а себя и свою бывшую жену - объектами информационной атаки.

Он объяснил, что его бывшая супруга является сотрудницей крупной строительной компании Атлант со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу.

"На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило. Польскими стражами порядка и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан", - написал Князев.

Глава Нацполиции добавил, что в это время в автомобиле находился украинский и европейский партнеры господина Кагана, а также наемный работник фирмы - "госпожа Князева, которая работает в компании не первый год".

"Предвосхищая вопросы, никаких ценностей у гражданки Князевой не было изъято. При себе у дамской сумочке были личные средства и наличные на командировку в сумме 2100 евро, которые не заинтересовали правоохранителей", - резюмировал Сергей Князев.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева задержали в Польше с 650 тысячами евро. Автомобиль с незадекларированной валютой свободно прошел украинскую часть границы, но польские таможенники решили его осмотреть.

Все для жены. Что известно о главе Нацполиции

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.