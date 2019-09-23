В Афганистане полицейский открыл огонь по иностранным военным

Афганский полицейский открыл огонь по иностранным военным в аэропорту города Кандагар, после чего был убит находившимися поблизости военнослужащими. Об этом сообщил телеканал Ariana со ссылкой на представителя сил безопасности в понедельник, 23 сентября.
По имеющейся информации, полицейский начал беспорядочную стрельбу, но "был убит в завязавшейся перестрелке".
Как сообщило агентство Pajhwok, представитель американских сил в Афганистане подтвердил, что в аэропорту Кандагара была совершена попытка вооруженного нападения на иностранных военных. По словам американского офицера, "эта попытка была безуспешной, а стрелявший убит".
О возможных жертвах среди иностранных военнослужащих не сообщается.
Сразу же после инцидента аэропорт Кандагара был закрыт.
Напомним, 17 сентября в Афганистане погиб в бою американский военный, входивший в состав миссии НАТО Решительная поддержка
А 5 сентября при взрыве в Кабуле погибли двое военных НАТО.
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Источник: korrespondent.net
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